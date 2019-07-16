"Для фетишистов": Тарзан в белье Королевой взбудоражил соцсеть

Королева одолжила Тарзану белье / Instagram

Тарзан поделился оригинальным фото, на котором примерил бельишко своей жены Наташи Королевой.

Алексей Глушков, который прятался под псевдонимом Тарзан, уже 16 лет счастливо живет с Наташей Королевой, и дошел до того, что начал примерять ее белье - благо, размерчик немаленький.

"Муха Си- Си))) Очки расширенной реальности(для эротоманов)", - подписал он фото, на котором надел лифчик Королевой.

Поклонникам юмор танцора пришелся по вкусу. Многих обеспокоил вопрос о том, с кого Тарзан снял верхнюю часть купальника. Одни почитатели Глушко предположили, что бюстгальтер может принадлежать его супруге - певице Наташе Королевой, и обеспокоились тем, что женщина так и останется полуобнаженной. Но с другой стороны, побоялись, что он может принадлежать чужой женщине, среди которых Тарзан популярен.

Тарзан в лифчике / Instagram

Однако, особо проницательные считают, что купальник Тарзан "снял с любимой тещи" - Людмилы Порывай. 73-летняя пенсионерка действительно иногда предпочитает наряды в горох. К тому же она довольно часто гастролирует вместе с зятем и дочкой. Поэтому, как считают фолловеры, и отдыхают они тоже вместе.

Тарзан / скриншот

"Вот вы выдумщики с Наташей, "Стреказёл", "Для фетишистов...", "Класс. Своего тоже так сфоткаю на лайнере", "У Натали спер?", - пишут подписчики.

Тарзан / скриншот

К счастью, Тарзан предпочел оставить интригу нераскрытой, чтобы не травмировать детскую психику некоторых подписчиков.