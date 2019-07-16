Новые голые фото Кристен Стюарт слили в сеть

Голая Кристен Стюарт попалась папарацци / Reuters

Кристен Стюарт, которая в каждом фильме раздевается все больше, снова засветилась голой на отдыхе.

Актриса Кристен Стюарт, которая почти весь фильм Мечтатели провела без одежды, засветилась обнаженной отдыхая с друзьями.

В Instagram уже слили фото папарацци, которые подловили Кристен Стюарт на отдыхе с друзьями на катере. Плавая с подругой и несколькими мужчинами, актриса, которая никогда не отличалась стыдливостью сняла купальник, и предъявила публике грудь.

Не то, чтобы это был секрет, ведь она уже оголяла грудь в фильме Мечтатели, Персональный покупатель, рекламе Balenciaga и в других лентах и роликах, но видимо, папарацци помешали звездному отдыху. Потому что, когда после нескольких снимков фотографы были замечены, Кристен Стюарт спрятала соски под свой купальник, и показав автору снимков средний палец укатила на катере загорать в другое место.

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