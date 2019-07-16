Новые голые фото Кристен Стюарт слили в сеть

Эпатажная актриса Кристен Стюарт предпочитает раздеваться при любом удобном случае, и снова попала в кадр, пока загорала топлес.
Кристен Стюарт, которая в каждом фильме раздевается все больше, снова засветилась голой на отдыхе.
Актриса Кристен Стюарт, которая почти весь фильм Мечтатели провела без одежды, засветилась обнаженной отдыхая с друзьями.
В Instagram уже слили фото папарацци, которые подловили Кристен Стюарт на отдыхе с друзьями на катере. Плавая с подругой и несколькими мужчинами, актриса, которая никогда не отличалась стыдливостью сняла купальник, и предъявила публике грудь.
Не то, чтобы это был секрет, ведь она уже оголяла грудь в фильме Мечтатели, Персональный покупатель, рекламе Balenciaga и в других лентах и роликах, но видимо, папарацци помешали звездному отдыху. Потому что, когда после нескольких снимков фотографы были замечены, Кристен Стюарт спрятала соски под свой купальник, и показав автору снимков средний палец укатила на катере загорать в другое место.
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