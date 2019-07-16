Обвисшая грудь, силикон и пластика: самые вульгарные наряды Одесского кинофестиваля

Одесский кинофестиваль 2019 / Факты

Одесский кинофестиваль в 2019 году отмечает 10-летие, и на мероприятие были приглашены и купили билеты не только звезды, но и политические и общественные деятели. Причем, традиционно и гости и участники, пытаясь нарядиться сильно впечатлили украинцев.

рекордное количество фейспалмов заработала Алена Симон, которая сопровождала ресторатора Савелия Либкина. В 2019 году дамы решили устроить флэшмоб "без белья", и женщина неприятно удивила соцсети. Правда, ее коментарий вызвал еще больше вопросов

"Платье цвета компот" и "моя грудь" стали предметом обсуждения красной дорожки ОМКФ... Хотите срача, ой, простите обсуждения, ну, давайте.

Во-первых, дорогие мои люди, то, как выглядит ваше тело - это результат труда в спортзале, правильного питания и ежеминутная работа над собой. Поэтому подходим к зеркалу и смотрим на отражение.

Не нравится? Идем в зал и пашем. Другого не дано.

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Во-вторых, грудь. Отношение у каждого разное и предпочтения у каждого разные. И если для вас размер имеет значение, ищите свой формат. Меня и важного для меня человека мой размер устраивает. Остальным - я ж не стодолларовая купюра, чтобы нравится всем.

Итог: платье мне нравится, с нижним бельем разберусь сама, ну и я пошла в зал работать над телом дальше, что и вам рекомендую, дорогие знатоки. Пускайте слюни с удовольствием.

Кстати, сам Савелий Либкин в одном из комментариев отметил: "Дама в красном весьма осознанно одевалась. Мне очень нравится".

Савелий Либкин и Алена Симон / Украина

А в Facebook-паблике Рагу.лі были опубликованы несколько снимков с самыми заметными гостями, которые перестарались и вызвали неоднозначную реакцию сети. Все подписи под снимками взяты с вышеуказанного ресурса.

Одесский кинофестиваль 2019 / facebook

"Нет, это просто кинофестиваль, а не фестиваль тематических фильмов, хотя с дорожки так и не скажешь".

Одесский кинофестиваль 2019 / facebook

"Для кого-то красная дорожка - последний шанс для публичной демонстрации сосков. За чтооооо?"

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Одесский кинофестиваль 2019 / facebook

"Нога Анджелины Джоли", которую мы не заслужили".

Одесский кинофестиваль 2019 / facebook

"Звезды тоже были. Какой же кинофестиваль без Кивалова и его жены? Грустный. Видимо потому, что надо с женой, а не с какими-студентками".

Одесский кинофестиваль 2019 / facebook

"А вот Розенко зато веселый. Что делает вице-премьер на красной дорожке тоже сказать трудно, но там за ним идет дама, которая известна тем, что участница "Холостяка", так шо норм. Вместе с Елена-Кристина Лебедь".

Также в немилость к зрителям попали Камалия, которая надела платье в обтяжку, через которое ее соски пытались пробить путь наружу, Леся Никитюк, платье которой не понравилось им схожестью с Русалочкой. Жена Тигипко, которая является президентом фестиваля, не понравилась сильно обтягивающим платьем. Тарвести диву Монро раскритиковали за платье-ночнушку, а у шикарного платья Янины Соколовой нашли изъян - слишком тугое и с очень большим декольте. Римму Зюбину же окрестили "графим Дракулой" за готический воротник. А платье Роуз МакГоуэн назвали скатертью.

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Самые нелепые наряды на Одесском кинофестивале смотреть онлайн видео:

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