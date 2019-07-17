Хороший левак: ученые выяснили, почему люди изменяют друг другу

Измена. Иллюстративное фото / Okay Monday



Во время опроса учеными, в котором участвовали две тысячи человек, выяснилось, что каждый десятый житель Великобритании изменяет, будучи в длительных отношениях.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Independent. При этом, самой популярной причиной "походов налево" опрошенные назвали "банальную скуку".

На втором и третьем месте распространенных причин измен − нехватка заботы и чувство, что их разлюбили.

Читайте такжеПсихологи назвали топ-5 факторов, которые толкают людей на изменуДалее, опрос показал, что чаще всего люди узнают об измене непосредственно от партнера/партнерши − из-за острого чувства вины.

Однако, более трети респонденты сообщили, что их партнер/партнерша в конечном итоге и не узнал об измене.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему женщины наотрез отказываются от секса. До этого эксперты рассказали, как легко распознать жаждущую секса женщину.