Хороший левак: ученые выяснили, почему люди изменяют друг другу

17 июля 2019, 04:25

Причина, толкающая людей на измены, к сожалению, банальна и стандартна до зубовного скрежета.

Измена
Измена. Иллюстративное фото / Okay Monday


Во время опроса учеными, в котором участвовали две тысячи человек, выяснилось, что каждый десятый житель Великобритании изменяет, будучи в длительных отношениях.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Independent. При этом, самой популярной причиной "походов налево" опрошенные назвали "банальную скуку". 

На втором и третьем месте распространенных причин измен  − нехватка заботы и чувство, что их разлюбили.

Читайте такжеПсихологи назвали топ-5 факторов, которые толкают людей на изменуДалее, опрос показал, что чаще всего люди узнают об измене непосредственно от партнера/партнерши − из-за острого чувства вины.

Однако, более трети респонденты сообщили, что их партнер/партнерша в конечном итоге и не узнал об измене.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему женщины наотрез отказываются от секса. До этого эксперты рассказали, как легко распознать жаждущую секса женщину.

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измена мужчина женщина секс интим
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