Партнерша Зеленского снялась топлес

16 июля 2019, 17:10

Актриса Светлана Ходченкова, которая не раз появлялась в кино с Владимиром Зеленским, разделась для откровенной фотосессии.

Сетлана Хотченкова
Сетлана Хотченкова / instagram

Российская актриса кино и театра Светлана Ходченкова разделась до трусиков в горячей фотосессии.

Снимки актрисы фильмов Любовь в большом городе Светланы Ходченковой появились в журнале и на обложке свежего издания In Style Russia и в аккаунте актрисы в Instagram.

"Это была очень жаркая фотосессия", — подписала публикацию актриса.

На снимке Ходченкова позирует на стуле, прикрывая обнаженную грудь руками. На ней — лишь черные трусики и украшения итальянского дома Bvlgari в виде змей. Она впечатлила поклонников не только стройной фигурой и длинными ножками, но и весьма соблазнительными формами, которые так просто не скрыть.

На других фото на ее странице видно, что она позировала также в одной простыне, и голая, прикрыв грудь рукой. При этом, фотограф взял ее крупным планом.

  • Светлана Ходченкова instagram.com/svetlana_khodchenkova/
  • Светлана Ходченкова instagram.com/svetlana_khodchenkova/
  • Светлана Ходченкова instagram.com/svetlana_khodchenkova/
  • Светлана Ходченкова instagram.com/svetlana_khodchenkova/
  • Светлана Ходченкова instagram.com/svetlana_khodchenkova/
Напомним, Хлодченоква пересекалась с Владимиром Зеленским во всех фильмах Любовь в большом городе, 8 первых свиданий и Ржевский против Наполеона.

Ранее новые голые фото Кристен Стюарт слили в сеть.

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