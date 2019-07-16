Партнерша Зеленского снялась топлес

Актриса Светлана Ходченкова, которая не раз появлялась в кино с Владимиром Зеленским, разделась для откровенной фотосессии.
Российская актриса кино и театра Светлана Ходченкова разделась до трусиков в горячей фотосессии.
Снимки актрисы фильмов Любовь в большом городе Светланы Ходченковой появились в журнале и на обложке свежего издания In Style Russia и в аккаунте актрисы в Instagram.
"Это была очень жаркая фотосессия", — подписала публикацию актриса.
На снимке Ходченкова позирует на стуле, прикрывая обнаженную грудь руками. На ней — лишь черные трусики и украшения итальянского дома Bvlgari в виде змей. Она впечатлила поклонников не только стройной фигурой и длинными ножками, но и весьма соблазнительными формами, которые так просто не скрыть.
На других фото на ее странице видно, что она позировала также в одной простыне, и голая, прикрыв грудь рукой. При этом, фотограф взял ее крупным планом.
Ранее новые голые фото Кристен Стюарт слили в сеть.