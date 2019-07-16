Голые девушки и открытая реклама: Темникова сняла клип в Киеве

Елена Темникова / instagram.com/lenatemnikovaofficial/

Певица Елена Темникова опубликовала новый клип Душит ювелирка, который она снимала в Киеве.

Видео, которое снимали под Киевом в загородном комплексе для отдыха, полно бикини, алкоголем и поливанием водой из шланга.

Съемки клипа Душит ювелирка проходили в современном загородном коттедже в Киеве. Режиссером клипа стал известный украинский клипмейкер Леонид Колосовский, с которым в начале года Елена Темникова снимала любовную трилогию видеоклипов: Бабочки, Нет связи, Говорила.

В новой видеоработе под названием Душит ювелирка можно увидеть соблазнительные танцы Елены Темниковой. Этот клип отличается от предыдущих видео певицы своей легкостью и сочностью. Она получила целую компанию шикарных девиц, которые от души поплавали в бассейне, позагорали, и подурачились в бикини, помогая при этом записать клип.

"Мы снимали новый клип в аномальную жару – на улице было почти +40°C. Несмотря на это, все погрузились в максимальный чилл. Летняя беззаботность, флирт, много смеха, танцев идеально передают настроение трека", - призналась Темникова.

Лена темникова Душит ювелирка смотреть онлайн клип:

Не обошлось, конечно без открытой рекламы вероятного спонсора съемок, которая возникает в самом неожиданном месте.