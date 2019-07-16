"Секси старушка": голая Полякова состарила себя в FaceApp

16 июля 2019, 18:23

Оля Полякова последовала всеобщему тренду, и использовала на себе приложение FaceApp. Правда, для этого она использовала обнаженное фото, так что мало кто смотрел на лицо.

Оля Полякова
Оля Полякова / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Певица Оля Полякова впечатлила интимным фото для мужского журнала, на котором она применила FaceApp.

Оля Полякова без трусов сверкнула полуприкрытой грудью на архивном фото журнала XXL.

Полякова снялась голой для обложки XXL за сентябрь 2016 года - она использовала обложку, на которой позирует совсем голенькой, прикрывая соски наклейками, и произвела фурор.

"Если это будет выглядеть так... то я согласна!", - написала она под фото.

К слову, приложение не смогло испортить ее красоту, что отметили поклонники.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram

"Как не стыдно", "Круто,Оля секси старушка", "Это так полякова выглядит без макияжа?))", "О боги) что за секси бабушка)?", "Оля Вы будете вечно молодой!", "Пошлячка", "Капец", - пишут поклонники, которые поняли шутку.

Оля Полякова
Оля Полякова / скринош
Оля Полякова
Оля Полякова / скриншот

Правда, есть люди, которые еще не в курсе тренда с FaceApp, и начали критиковать Полякову за фотошоп, и поносить ее на чем свет стоит.

А фотосессия для XXL за сентябрь 2016 года выглядит так

Оля Полякова
Оля Полякова / XXL
Оля Полякова
Оля Полякова / XXL
Оля Полякова
Оля Полякова / XXL
Оля Полякова
Оля Полякова / XXL
Оля Полякова
Оля Полякова / XXL
Оля Полякова
Оля Полякова / XXL
Оля Полякова
Оля Полякова / XXL
Оля Полякова
Оля Полякова / XXL

Напомним, партнерша Зеленского снялась топлес

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Оля Полякова faceapp новости шоу бизнеса
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