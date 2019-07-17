Брошенная Ирина Шейк пикантным сэлфи напомнила, что утратил Брэдли Купер

Ирина Шейк / Instagram

Российская модель Ирина Шейк порадовала поклонников новым пикантным фото, которое она сделала сама, позируя перед зеркалом.

Бывшая Брэдли Купера Ирина Шейк опубликовала в Instagram сэлфи в полупрозрачном купальнике, совершенно ненавязчиво давая понять ему, какая она шикарная.

"Мой любимый летний цвет тут", - написала она под фото, где позирует в купальнику Intimissimi.

На снимке она закинула одну руку за голову, демонстрируя шикарную грудь и плоский животик, которые прекрасно подчеркивает крошечная комбинация.

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Ирина Шейк / Instagram

Поклонники, которые очень переживают из-за ее расставания засыпали Ирину Шейк комплиментами и сочувствием.

Ирина Шейк / скриншот

"Чтобы он понял кого потерял", "горячая мама", "когда хочешь показать кого он потерял", "Все русские уже тут? ", "То, чего все так долго ждали :))))!!!!", "Вот это я понимаю ответка Куперу", "Где то сдохла одна леди гусь", "Ира, молодец! Топи!!", "Самая самая красивая. гордость!", - пишут ее фанаты.

Ирина Шейк / скриншот

Ирина Шейк / скриншот

Ирина Шейк / скриншот

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