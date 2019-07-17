Брошенная Ирина Шейк пикантным сэлфи напомнила, что утратил Брэдли Купер

Ирина Шейк после разрыва с Юрэдли Купером не унывает, и регулярно напоминает нерадивому отцу своего ребенка, какую горячую штучку он потерял, когда ее бросил.
Российская модель Ирина Шейк порадовала поклонников новым пикантным фото, которое она сделала сама, позируя перед зеркалом.
Бывшая Брэдли Купера Ирина Шейк опубликовала в Instagram сэлфи в полупрозрачном купальнике, совершенно ненавязчиво давая понять ему, какая она шикарная.
"Мой любимый летний цвет тут", - написала она под фото, где позирует в купальнику Intimissimi.
На снимке она закинула одну руку за голову, демонстрируя шикарную грудь и плоский животик, которые прекрасно подчеркивает крошечная комбинация.
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Поклонники, которые очень переживают из-за ее расставания засыпали Ирину Шейк комплиментами и сочувствием.
"Чтобы он понял кого потерял", "горячая мама", "когда хочешь показать кого он потерял", "Все русские уже тут? ", "То, чего все так долго ждали :))))!!!!", "Вот это я понимаю ответка Куперу", "Где то сдохла одна леди гусь", "Ира, молодец! Топи!!", "Самая самая красивая. гордость!", - пишут ее фанаты.