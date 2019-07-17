Звезда Улицы разбитых фонарей срочно госпитализирован - что случилось

17 июля 2019, 09:55

Российский актер Юрий Кузнецов попал в больницу и перенес срочную операцию.

Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов срочно госпитализирован / скриншот

Юрий Кузнецов был экстренно госпитализировал в больницу в Санкт-Петербурге, и уже перенес операцию.

Юрию Кузнецову оперировали сердце, сообщает РЕН ТВ.

Актер перенес операцию на сердце. Сейчас жизни актера ничего не угрожает, впереди курс реабилитации.

Врачи оценивают состояние актера после операции как удовлетворительное.

Юрий Кузнецов - советсткий и российский актер театра и кино, родился в 1946, был крайне востребован в 80-90х, получил приглашение в в Ленинградский академический театр комедии имени Н. П. Акимова.

Известен по ролям в кино и сериалах Отряд специального назначения, Холодное лето пятьдесят третьего..., Антикиллер,и Улицы разбитых фонарей.

Напомним, на днях известная спортсменка попала в больницу.

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