"Соски видны п*здц ты шл*ха": бесстыжая Седокова взбудоражила пикантным сэлфи

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова, которая отдыхает в Каннах с сыном Гектором вызвала споры в сети своим откровенным фото, на котором она засветила огромные соски.

Только перед тем как показывать соски она написала огромным пост, который имеет мало общего с демонстрацией внешних половых признаков.

"Итак, две важные вещи, которые я поняла в последние два дня.Первая. Мне пора заканчивать есть багеты. Вы меня любите, но даже для вас это слишком ❤️Второе. Нет ничего сексуальнее, чем свобода и белье от zhilyova lingerie , котjрое на мне. Но я о свободе ! Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу - что он скажет. Я туда не пойду, мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение? Так вот наивысшее счастье - это обладать тем уровнем свободы, когда ты может купить любой билет бизнеса в любую сторону планеты, снять самую лучшую гостиницу , ваши любимые рядом , шикарный вайфай , авто без крыши и постить любые фото, понимая, что ты вообще никому ничего не должна. Потому что ты свободна ! лав ю freedom", - написала она.

На фото Седокеова позирует в голубых джинсах, прозрачном черном лифчике и солнцезащитных очках. Волосы еще мокрые. А лифчик уже совершенно не скрывает ни ее грудь, ни вообще что либо. Правый сосок вовсе продемонстрирован в центре снимка, а левый - лукаво выглядывает из-за руки.

Анна Седокова показала соски / Instagram

Маловероятно, что говор и о свободе, Седокова писала про свои соски, но подписчики засомневались в этом. Под снимком разгорелся яростный спор сторонников и противников сосков Седоковой.

Большая часть фанатов все же уверена, что Седокова видела свои соски на фото, и это нормально, а другая часть уверена, что демонстрация сосков на фото - признак легкого поведения.

"Худыха", "Вы красотка", "Совершенство", "Прелестно", "Соски видны - п*здц ты шл***", "мммм соски большие, так бы съел их", "У Ани важней чем трусы нет не чего, трусы и свобода, ну овца овцой. Вон, ребенку помоги, мега мозг, с*ка", "Соски видно", "Люблю твой сосочек, который видно", "Я, кажется, кусочек соска увидел", "Жопу на крупный план!", "Жараа", "Сосок, или только я вижу?", "А зачем сосок показывать?", " У Вас правый сосочек видно, это очень мило", - пишут в комментариях.

Анна Седокова / скриншот

Анна Седокова / скриншот

Анна Седокова / скриншот

Анна Седокова / скриншот

Анна Седокова / скриншот

Анна Седокова / скриншот

Анна Седокова / скриншот

Тем не менее, не похоже, что Седокова стала расстраиваться, или прятать соски - ведь идея была обратить на себя внимание.

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