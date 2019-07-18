С Кевина Спейси сняли обвинения за сексуальные домогательства

Кевин Спейси скоро избавится от обвинений / Reuters

Прокуроры штата Массачусетс закрыли уголовное дело против Кевина Спейси за сексуальные домогательства к парню в баре.

Свидетель, который подавал заявление на Спейси, не появился в суд из-за дополнительных проблем, пишет издание CNN.

Официально, обвинения сняты "в связи с отсутствием доступа к уликам, на которых строилось обвинение, а также недоступностью показаний предполагаемого потерпевшего".

Предполагаемая жертва воспользовалась правом не свидетельствовать против себя в суде. Истец отказался рассказывать о пропаже телефона, с которого якобы посылал сообщения и видео своей девушки в ночь предполагаемого нападения со стороны Спейси.

Защита актера утверждала, что из утерянного телефона могли удалить данные, подтверждающие его невиновность.

Западные СМИ пишут, что парень якобы не подавал заявлений о пропаже телефона, и это усложнило дело.

Напомним, секс-скандал начался, когда Кевин Спейси совершил каминг-аут, но при этом спалился по поводу домогательств к несовершеннолетнему. Это вызвало скандал среди звезд Голливуда, на фоне которого появились первые обвинения в адрес Спейси. Всего против него было зарегистрировано около 30 обвинений.

Это уже второе обвинение, которое снимают по желанию пострадавшего.

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