Хоть в купальнике: Дорофеева засветила свои тату на интимном месте

19 июля 2019, 04:15

Солистка Время и Стекло Надя Дорофеева поделилась пикантным фото, в кадр которого попали ее фото в интимных местах.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева скучает за теплым летом, и решила сделать горячо хотя бы дома.

Дорофеева опубликовала горячее селфи у себя в сторис инстаграма, продемонстрировав кое-что лишнее.

"Ни разу не купалась в этом году( Хот в купальнике побуду", - пишет певица на снимке, который сделала в большом зеркале.

Дорофеева позирует в красном купальнике с рюшками, которые едва прикрывают ее грудь, и открывают ягодицы настолько, что можно четко видеть ее интимные места с татуировками.

Она позирует таким образом, что демонстрирует редкое зрелище - все свои татуировки, которые можно увидеть на одетой девушке, если не считать тату "good, bad" на ягодицах.

Комментировать сторис нельзя, но, никто не сомневается, что девушку бы закидали комплиментами и пошлыми предложениями.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева показала свои тату / скриншот

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