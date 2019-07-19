"Писю видно": Регина Тодоренко поделилась пикантным фото

Регина Тодоренко / Instagram

Молодая мама Регина Тодоренко поделилась снимком в бикини, который взбудоражил ее поклонников.

Тодоренко написала пространный пост про свои бока и море, но добавила к нему такой горячий снимок, что поклонники не смогли оставаться в стороне.

"Еще раз позволю себе повториться и написать, как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую Мусаку , которую готовят в отеле Альдемар Роял Маре. Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете (по моим завтракам в сториз, вы наверняка видели, что проголодаться мне не давали)Ох уж, это чревоугодие!!!! А вы что больше всего любите делать в отелях: спать/отъедаться?", - отчитала Тодоренко

На снимке она позирует в розовом бикини, накинув сверху полосатую рубашку. Хотя девушка пожаловалась на бока, поклонники нашли ее настоящей красавицей - с кубиками пресса на плоском животике, соблазнительными бедрами и пышным бюстом.

Поклонники поспешили поделиться своими впечатлениями, и даже непристойными замечаниями. Кое-кто даже заметил некие интимные подробности о внешности Тодоренко.

Регина Тодоренко / Instagram

"Где бока? Фигура огонь", "Такие бока)))) некоторые позавидовать могут. Отличная фигура у вас, Регина)", "Интересный купальник", "Фигурка", "Эх, всем бы такие бока и без родов", "Вы потрясающе выглядите", "Будешь самной делать секс", "Регина писю видно" - пишут поклонники.

Регина Тодоренко / скриншот

Регина Тодоренко / скриншот

Регина Тодоренко / скриншот

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