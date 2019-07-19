Алибасов дома устроил притон с голыми мужиками и позорной фотосессией

19 июля 2019, 17:15

Мальчики Бари Алибасова из на-на разделись для фанатки, которая якобы забрала себе фейкового кота Алибасова.

Алибасов притон
Алибасов устроил притон дома / скриншот

Бари Алибасов, который прикидывался отравленным КРОТом, чтобы пропиарить новый тур группы На-На, организовал, согласно фейковой истории о краже его кота фотосессию с полуголыми членами группы и неизвестной женщиной.

Музыканты согласились поучаствовать в эротической фотосессии, так как якобы хотели вернуть кота Осириса, которого виртуальный мошенник продал родственникам Алибасова, пишет Рамблер.

Женщина, которая сыграла поклонницу группы На-На Марию, по сценарию заявила, что довольна съемками, однако отдаст питомца после получения снимков. Она добавила, что любит лирические песни На-На, а из участников отдает предпочтение Владимиру Политову.

Чтобы хоть как-то реабилитироваться после скандального разоблачения, Бари Алибасов заставил малькиков из На-На позировать полуголыми в новой фотосессии, которая вышла, будто бы снята на дешевый телефон.

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В сеть выложили позорную фотосессию, на которой мало что видно, кроме клубка полуголых тел.

Бари Алибасов притон
Бари Алибасов фотосессия На-На / 360
Бари Алибасов притон
Бари Алибасов фотосессия На-На / скриншот
Бари Алибасов притон
Бари Алибасов фотосессия На-На/ скриншот

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

После того, как Алибасов вышел из комы, его родственники начали распространять слухи о неадекватности продюсера. Но свою оценку психики Алибасова уже дали врачи-психоаналитики.

Позже в сети появились доказательства, что Алибасова просто лечили от алкоголизма, а его приближенные под руководством главного симулянта устроили цирк для пиара группы На-На.

А авторитетные специалисты по кирпичику разбили всю ложь Алибасова, но тот упорно продолжает отрабатывать составленный еще в июне-мае сценарий.

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