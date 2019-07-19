Ирина Шейк без трусов появилась на страницах глянца

33-летняя Ирина Шейк приняла участие в съемках для испанского Vogue.

Ирина Шейк разделась в горячей фотосессии / Reuters

На обложке Ирина Шейк предстала в паре с 38-летней бразильянкой Адрианой Лимой.

Девушки позировали и для цветных и для черно-белых фото, а на нескольких снимках Ирина снялась и вовсе без трусиков.

Судя по подписи в микроблоге Ирины, для нее она символизировала также поддержку. "Когда женщины собираются вместе и расширяют возможности друг друга... случается волшебство… Сестринство и синергия на обложке Vogue Spain с моей сестрой Адрианой Лимой. Спасибо вам, мои замечательные друзья!", - считает Ирина Шейк.

К слову, Ирина и Адриана действительно похожи, как сестры, и уже не раз украшали вместе обложки глянцевых журналов.

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Девушки позировали для культовых фотографов - Луиджи Мурену и Янго Хензи - и вышел отличный дуэт итальянского и швейцарского фешн-фотографов.

"Они предстают перед нами в образе амазонок семидесятых и восьмидесятых годов. Эта фотосессия, снятая в Лос-Анджелесе, является шестой обложкой Vogue Spain для Ирины и третьей — для Адрианы. Концепцией нового номера стали легенды мировой индустрии моды. Легенды, безусловно, ассоциируются с прошлым. Но ключевая особенность Vogue всегда состояла в том, чтобы неизбежно смотреть вперед и чествовать все новое", — описала августовский номер главный редактор испанского Vogue Евгения де ла Торриенте.

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