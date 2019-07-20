"Нужно развести ноги": Тина Кароль заинтриговала интимным фото

Тина Кароль взбудоражила подписчиков постельным фото, на котором на ней только черная сеточка.
Певица Тина Кароль поделилась новым горячим фото, сделанным в постели.
В этот раз блондинка Тина Кароль позирует без одежды, замотанная только в черную сеточку.
Поклонники сразу оценили не только ягодицы и ножки Тины, которые не удалось упаковать в эту сеточку, но и ее голые плечи и часть бюста, в глубоком декольте.
Девушка не стала подписывать фото - ведь тут и так все понятно.
Причем с Тиной согласились и поклонники - они по достоинству прокомментировали фото, и просто забросали Тину Кароль комплиментами.
"Симпотюшная", "Красуня секси фотка", "ина дразнит, капец", "Тина может лучше фото в плейбой?", "Побавилась, звабила и убила нафиг... Это крейзи кул", "Еще нужно развести ноги, а то тема того как вы попали в шоу бизнес не расскрыта", - пишут в комментариях.
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