"Нужно развести ноги": Тина Кароль заинтриговала интимным фото

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Певица Тина Кароль поделилась новым горячим фото, сделанным в постели.

В этот раз блондинка Тина Кароль позирует без одежды, замотанная только в черную сеточку.

Поклонники сразу оценили не только ягодицы и ножки Тины, которые не удалось упаковать в эту сеточку, но и ее голые плечи и часть бюста, в глубоком декольте.

Девушка не стала подписывать фото - ведь тут и так все понятно.

Причем с Тиной согласились и поклонники - они по достоинству прокомментировали фото, и просто забросали Тину Кароль комплиментами.

Тина Кароль / Instagram

"Симпотюшная", "Красуня секси фотка", "ина дразнит, капец", "Тина может лучше фото в плейбой?", "Побавилась, звабила и убила нафиг... Это крейзи кул", "Еще нужно развести ноги, а то тема того как вы попали в шоу бизнес не расскрыта", - пишут в комментариях.

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