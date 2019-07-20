Логичная карьера: скандальная Диана Шурыгина снялась у порнорежиссера

Диана Шурыгина / instagram.com/shurygina_vlog

Диана Шурыгина, скандально прославившаяся после изнасилования, приняла участие в эротическом клипе известного порнорежиссера Сергея Михайлова (более известным под творческим псевдонимом Боб Джек).

Соответствующее заявление сделал скандальный шоумен/музыкант Стас Барецкий, сообщил портал StarHit.

По его словам, клип снимался в петербургском музее Sweet Museum по заказу "молодого миллионера" Дениса Реброва, а Шурыгина полностью обнажилась. Дата премьера клипа пока неизвестна.

Напомним, Диана Шурыгина скандально прославилась в 2017-м, когда на федеральных российских каналах рассказали историю ее изнасилования. На вечеринке девушку, которой едва исполнилось 16-лет, подверг сексуальному насилию подросток Сергей Семенов. Он получил восемь лет тюрьмы, но затем он вышел по УДО − в январе 2018-го.



