"Бузова запилила попа-челледж": Звезда Дома-2 Водонаева порадовала фанатов задом в купальнике

Алена Водонаева/ instagram.com/alenavodonaeva

Светская львица/телеведущая Алена Водонаева, прославившаяся участием в российском скандальном реалити-шоу Дом-2, укатила в отпуск в США вместе с восьмилетним сыном Богданом.

Не упустила она возможности поплавать в бассейне съемного дома и засветить свои ягодицы, туго обтянутые купальником.

"При выкладывании задницы, главное, ничего серьезного не писать. Я помолчу поэтому. А вы пока расскажите, как у вас дела и в какой точке мира в данный момент находится ваша пятая точка?" — попыталась схохмить Водонаева.

То самое фото/ instagram.com/alenavodonaeva

"Чудесная однако у вас задница,моя на работе в СПБ мерзнет и жмется к креслу", "Это Бузова вызов запилила, что ли - попа челендж", "Самое большое достоинство,похвастать больше нечем,т.к. там сосредоточен весь интеллект!", − такими комментариями встретили фото ее подписчики.

Напомним, ранее в интернет "слили" откровенные снимки Водонаевой. До этого она сама опубликовала чересчур откровенное видео.