"С голыми сиськами": игривая Саша Спилберг без белья вызвала гнев подписчиков

Саша Спилберг / Instagram

Саша Спилберг вышла в свет без белья, и благополучно начала об этом хвастать, пока не нарвалась на критику пользователей соцсетей.

Откровенное фото Саши Спилберг в Instagram не оценили из-за ее голой груди.

Саша Спилберг сверкнула голой грудью на какой-то художественной выставке, и решила поинтересоваться у поклонников, не слишком ли откровенно вышло.

"Слишком?", - спрашивает она.

На снимке 21-летняя Саша Спилберг стоит в спортивных штанах и жакете ярких переливчастых тонов, на ней нет белья, а волосы небрежно собраны в хвостик на затылке. Девушка смотрит томным взглядом прямо в камеру, демонстрируя часть своего обнаженного тела.

Саша Спилберг / Instagram

Кое-кому из поклонников это понравилось, но много кто раскритиковал фото, которое, по их мнению слишком пошлое.

"Саша чего стесняться, давай с голыми сиськами в следующий раз", "Тебе подарить лифчик?", "Это не нежно и не женственно", "ой отец будет ругать", "Когда ты найдешь себе парня?", - пишут пользователи соцсетей.

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