Большая маленькая ложь 2 сезон 7 серия: чем закончился сериал

Большая маленькая ложь 2 сезон: финал сериала/ скриншот

Финальная 7 серия 2 сезона сериала Большая маленькая ложь вышла вечером 21 июня и оставила всех фанатов в культурном шоке.

В финальной серии 2 сезона Большая маленькая ложь Я Хочу Знать было не только решено, кто получит опеку над детьми Селесты, но и почти раскрыта тайна убийства Перри.

В последней серии Рената так и продолжает метаться между тем, чтобы оставить своего мужа-мошенника и тем, что она все же любит его. Маделин терпит окончательные фиаско в своей личной жизни, которую она сама начала разрушать уже давно. Бонни, которой есть больше всего терять, и которая получает меньше всего поддержки, еще не переступает грань. И только Джейн, наконец получает что-то хорошее - наконец-то у нее случается секс с новым возлюбленным - Кори.

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Эпичное противостояние Селесты и Мэри Луизы в суде действительно заслуживает того, чтобы посмотреть финальную серию 2 сезона Большой маленькой лжи.

Селеста поднимает тему смерти старшего брата Перри, последовательно доказывая вспыльчивость характера Мэри Луизы, и что она со зла разбила машину, в которой погиб один ее ребенок, а второй получил психологическую травму. Потом она ссылается на рассказы своего мужа Перри о детстве и матери. К этому она прибавила видео, записанное одним из сыновей - как Перри бросает ее на пол, и она испуганно кричит - как гвоздь в гроб Мэри Луизы.

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"Ваша честь знает, что насильников не бывает, они более чем вероятно сами были в свое время жертвами насильников", - напоминает она.

Так что Мэри Луиза теряет права на все свои претензии, и дети остаются с Селестой.

Муж Маделин внезапно предлагает ей еще раз обвенчаться - обновить клятвы, а Рената таки решает забыть своего мужа.

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Тем временем Бонни сначала берет подушку, чтобы якобы задушить свою мать, но оказывается, что она провела на этой подушке всю ночь рядом с ней, а утром они помирились. Правда в тот же день у нее случился еще один инсульт, который она уже не пережила.

Бонни говорит своему мужу, что она его не любит, и бросает его.

И все идет к тому, что раз все начали говорить правду, Селеста также признается в убийстве в полиции. Но будет ли третий сезон Большой маленькой лжи с масштабным процессом, на котором Селеста будет защищать всех своих подруг?

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Большая маленькая ложь 2 сезон 7 серия смотреть онлайн трейлер:

Напомним, драматический телесериал HBO, созданный Дэвидом Э. Келли на основе одноименного романа Лианы Мориарти, изначально планировался, как законченная история без продолжения.