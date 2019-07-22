"Разврат и деградация": Maruv показала, что у нее между ног

Maruv / instagram.com/maruvofficial/

Maruv, чье настоящее имя Анна Корсун, продемонстрировала на концерте в Новосибирске то, что раньше девушки показывали только своему мужу.

На концерте в России Maruv разошлась настолько, что показала фанатам не только средний палец, но и места у себя между ног.

Как обычно, Марув подписала свои концертные фото "Моя концертная жизнь". Она опубликовала ряд фото с последнего своего концерта - в России в Новосибирске, который проводила, пока в Украине шли выборы в парламент.

Никто точно не уверен, связано это с перевозбуждением, или просто с внезапным появлением патриотизма, но во время одной из песен девушка продемонстрировала россиянам заморский вариант российского кукиша - средний палец. И фанатам это откровенно не очень понравилось. Зато ее другие поступки точно вызвали фурор - поцелуй взасос с одной из своих девушек с подтанцовки и демонстрация промежности догги-стайл.

Maruv / instagram.com/maruvofficial/

Maruv / instagram.com/maruvofficial/

Maruv / instagram.com/maruvofficial/

Maruv / скриншот

Тут духовные скрепы пережили серьезное испытание на прочность, но выдержали, несмотря на массовые осуждающие комментарии под фото.

"Разврат и деградация. Ещё и пропаганда однополой любви на сцене", "это неуважение к фанатам средний палец, совсем зазналась певичка", "она показывает его под строчку из песни - Fuck you baby. Это точно не фанатам", "Вы забыли, что Вы - женщина. Это омерзительно", "Стильная, шикарная и офигенная! Лучшая", "Мне 12 лет я смотрю на эти фотокарточки. и у меня эрекция это норма?", "Сиськами письками вам уже никого не удивить. Придумай что-то новенькое", "Душенька, поражаюсь как вы так много двигаетесь! Вы просто нечто! Восхищаюсь вами! Это просто великолепно проделанная работа!", - пишут в комментариях.

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