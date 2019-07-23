Звезда Вечернего Квартала снялась совершенно голой

Элина Мбани / Instagram

Актриса Элина Мбани всегда выглядит прекрасно, и еще раз это доказала пикантным фото.

Женский Квартал в Instagram опубликовал ее недавнее фото, сделанное для профессиональной фотосессии, на котором девушка совершенно голая.

"Во время отпуска в этом году я действительно многое себе позволяла, поэтому сейчас сижу на диете - им салатики и занимаюсь активно спортом", - цитирует девушку администрация официального аккаунта Женского квартала, когда она рассказывает о своем отпуске.

На первом фото Элина позирует сидя, подогнув ноги так, чтобы будучи совершенно нагой, скрыть за изгибами самые интимные части тела.

На втором фото она позирует в купальнике на море - девушка примерила супер-модное бикини с ниточками по бокам и соблазнительно оттопырила попу.

Элина Мбани / Instagram

Элина Мбани / Instagram

B Это не редкость для девушки - она любит регулярно постить пикантные фоточки в соцсетях.

Элина Мбани / Instagram

Элина Мбани / Instagram

Элина Мбани / Instagram

Поклонники в полной мере оценили ее красоту, и поспешили написать свои комплименты.

"Красива дівчина,яка надає "шоколадного відтінку" Жіночому кварталу", "С Вашей фигуркой можете себе многое позволить", "Мммм,какая экзотика", - пишут поклонники.

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