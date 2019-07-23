"Потап, угомони жену": Полуодетая Настя Каменских вызвала фурор пикантными фото

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских снялась в черно-белой фотосессии для L'Officiel Ukraine, в которой позировала в спортивном стиле одежды - облегающей и весьма открытой.

Настя Каменских взбудоражила поклонников пикантными фото, на которых она сверкунула грудью без белья, и продемонстрировала длиннющие ноги во всю длину.

"Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цели и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер. И не бойтесь, если что-то не получится с первого раза, ведь это опыт, благодаря которому вы учитесь. Будьте настойчивы, не отступайте от своих целей и все получится!", - написала Настя к фотосессии.

Она опубликовала несколько снимков в своем Instagram, на которых стоит или сидит у перил крыши одной из высоток Киева. На первом фото она в облегающем черном костюме, который не только подчеркнул ее талию и плоский живот. А длиннющие ноги не смогли оставить равнодушными подписчиков.

Настя Каменских / Instagram

На втором фото Настя задерла вверх топик, демонстрируя, что под нем нет никакого белья, и что у нее шикарный бюст. А трусы с высокой посадкой позволили оценить в полной мере бедра и ягодицы.

Настя Каменских / Instagram

На последнем фото Настя в слитном купальнике с огромным декольте закинула ногу за ногу так, что были видны ее ягодицы, а грудь было сложно спрятать в таком крошечном наряде с глубоким декольте.

Настя Каменских / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг, заваливая Настю не только комплиментами, но и довольно креативными комментариями. Кроме комментариев типа "Попа как у Ким", "Шикарная", "Богиня", и тд поклонники отметились и более пикантными посланиями.

"Попа толстая, не как у Ким", "Идеальные формы для будущей мамочки", "Потап угомони жену. А то уведут", "Жопа, ляхи бомба", "Аххах трусы семейники - огонь..", "Фу, ще сраку покажи", "Ну и седлоооо...", "Красотка", и тд, - пишут поклонники под снимками.

Ранее звезда Вечернего Квартала снялась совершенно голой.