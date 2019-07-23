"Ни стыда, ни совести": голая Надежда Бабкина приняла кровавую ванну

23 июля 2019, 13:20

Престарелая российская певица Надежда Бабкина не может угомониться, пока ее коллеги постят пикантные фото, решила присоединиться.

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина / Instagram

69-летняя Надежда Бабкина похвасталась кровавой баней, и была безжалостно освистана на наготу и не совсем уместное хвастовство.

Певица Надежда Бабкина решила воспользоваться древним рецептом о кровавой бане, и поспешила продемонстрировать процесс.

"Пантовые ванны придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона!", - заявила она, опубликовав свое фото в ванной, которую она принимала не совсем одетой.

Бабкина лежит в ванной с грязной пеной, демонстрируя себя без каких-то задних мыслей.

Надежда Бабкина
Надежда Бабкина и ванны на крови оленей / Instagram

Поклонники были не очень приятно удивлены снимком 69-летней Бабкиной в грязной ванне, и поспешили высказать все, что они думают про ее наготу, совесть, понятие морали и тд. Однако, оказались и те, кто нормально относиться к лишению оленей рог ради отвара для подобной ванны.

"Совсем одурела, ни стыда ни совести!", "Последний гриб и тот на дыб", "Это из рогов оленей, пантов?", "Я согласна - не прилично выставлять такие фото .особенно таким дамам преклонного возвраста! Каждый сходит с ума по-своему !", "Ух, тыыы!!!!! Суперски! Надежда, умница расслабляйтесь, кайфуйте! Для красоты самое То !!!", "Это ради пантов убивают молоденьких оленей? Чтобы значит наши звезды были вечно молодыми", "Свинья в грязи", "Красотища!!! Это отличные процедуры, особенно у нас на Алтае", "И при этом это депутат Мосгордумы, которая без каких либо сантиментов постит себя голой. Страна не пуганных идиотов....", "Вы оказывается еще депутат? Еще вы становитесь в позу , мне 65 и я молода ! Есть рамки приличия ,которые вам не дают с вашим настоящим положением вести себя подобающим образом", "Когда Вы работаете в думе,как не посмотрю вы в разъездах", - пишут возмущенные пользователи соцсетей.

Ранее Бузова забилась в судоргах под песню про бывшего, которую она назвала творчеством.

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Надежда Бабкина новости шоу бизнеса
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