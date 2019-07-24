Мальчик на кровати: голый Панин позорно спалился на провокационном видео

В сети распространяется видео, где Алексей Панин светит голыми косточками в душе и рассказывает о мальчиках.
Российский актер Алексей Панин произвел фурор новым видео, на котором рассказывает о мальчике, который что-то делает в его постели.
Панин разместил в Instagram видео с душа и в очередной раз запустил волну слухов о своей ориентации.
На кадрах голый актер моется в душе. При этом в кабинке подходит некая девушка и обращается к Алексею.
"Дорогой, а где трусы от моего красного пеньюара?", - интересуется незнакомка.
"Слушай, спроси, пожалуйста, у мальчика, который лежит у меня на кровати", - отвечает ей актер.
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После этого он удалил видео, но оставил фото со своей подругой, в которой некоторые пользователи опознали владелицу той Ноги, что побывала внутри Панина.
"До сих пор не могу понять почему красивые женщины фотографируются с такими уродами", - подписал он фото.
Однако, долго радоваться не пришлось - Панина заблокировали в Instagram в очередной раз. Вероятно, теперь одними извинениями для восстановления аккаунта может не обойтись.
Позорное видео успели сохранить в сети, и оно пока что еще доступно.
Голый Панин в душе рассказывает про мальчика смотреть онлайн:
Точно неизвестно, какой ориентации Алексей Панин, но он уже не раз попадал в ситуации, когда становилось ясно, что он как минимум бисексуал.
Напомним, особый скандал развернулся, когда Панин опубликовал снимки и видео со своей дочкой с сигаретой. В поддержку себе он показал фото Николая Второго, засовывающего дочке в рот сигарету.
До этого Панин вызвал фурор тем, что пробил себе простату, и запустил в сеть фото и видео сего действия без цензуры.