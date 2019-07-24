Тина Кароль взбудоражила пикантным фото на пляже

Украинская певица Тина Кароль опубликовала горячее фото на пляже, которое не смогло оставить безразличными ее поклонников.
Тина Кароль продемонстрировала достоинства своей фигуры в фотосессии на пляже.
Певица Тина Кароль продолжает радовать подписчиков одновременно сексуальными и элегантными образами.
Тина Кароль опубликовала в Instagram фото, на котором сидит на песке в купальнике, или просто белых шортиках, и раздвигает ноги.
Она испачкала ноги песком, а на фото так их положила, что поклонники могут оценить их длину в полной мере.
Впечатленные формами поклонниками не смогли оставить ножки и формы Тины Кароль просто, они забросали девушку комплиментами и непристойными предложениями.
"Давай трахаться", "Ты ракета", "Богиня", "Левую не до конца побрила", "Ну что за красота", "Сексуальна", - пишут поклонники.