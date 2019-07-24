Тина Кароль взбудоражила пикантным фото на пляже

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Тина Кароль продемонстрировала достоинства своей фигуры в фотосессии на пляже.

Певица Тина Кароль продолжает радовать подписчиков одновременно сексуальными и элегантными образами.

Тина Кароль опубликовала в Instagram фото, на котором сидит на песке в купальнике, или просто белых шортиках, и раздвигает ноги.

Она испачкала ноги песком, а на фото так их положила, что поклонники могут оценить их длину в полной мере.

Впечатленные формами поклонниками не смогли оставить ножки и формы Тины Кароль просто, они забросали девушку комплиментами и непристойными предложениями.

Тина Кароль / Instagram

"Давай трахаться", "Ты ракета", "Богиня", "Левую не до конца побрила", "Ну что за красота", "Сексуальна", - пишут поклонники.

Ранее Mаruv облилась водой и засунула ногу в рот на сцене