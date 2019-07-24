"Курит, пьет, творит разврат": Дочь Поляковой удивила пикантным фото в бикини

Маша Полякова / Instagram

Маша Полякова, которая постигает науку модельного бизнеса продемонстрировала свои навыки в новых пикантных фото.

Девушка опубликовала снимки, на которых ее снимали в розовом бикини для Instagram.

"На прошлой фотке собралось так много лайков и комментов, что я решила выбрать в этот раз не одного победителя и даже двух, а трёх победителей, по этому,все что вам нужно сделать, чтобы выиграть бокс со сладостями, просто лайкнуть и прокомментировать фотку, всем удачи", - соблазняет она подписчиков.

На снимках дочь Поляковой позирует в шляпке и розовом бикини. Девушка очень похожа на мать, и выглядит потрясающе. Вероятно фото, делал профессиональный фотограф, так как и ракурс и свет прекрасны. На одном фото Маша подняла руки к шляпке, и бдительные подписчики внезапно обнаружили недостаток, который почти все пропустили

Маша Полякова / Instagram

Маша Полякова / Instagram

Учитывая конкурс, который запустила Полякова, и необычные фото, все поспешили написать свое мнение в комментарих.

"Молодежь теперь плохая - курит, пьет, творит разврат. Наша Маша не такая - наша лучше во сто крат", "Ты просто секси", "За конфетку продаться?", "Вау, красотка", "Пока это самые лучшие твои фото", "Побрей подмыхи", "Невероятно красивая", - пишут поклонники.

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