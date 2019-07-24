"Хулиганка": Анфиса Чехова без трусов похвалилась обнаженкой с конем

Анфиса Чехова / Instagram

Российская ведущая Анфиса Чехова снялась в весьма горячей фотосессии, для которой забрела аж в лес, и оказалась голой с двумя лошадьми.

Обнаженный снимок Анфиса Чехова опубликовала в своем Instagram, добавив к нему весьма чувственный стих.

"Я слабый, прости Родная. В тебе я искал Спасения. И светом мою Пустоту заполняя,Ты жизни меняла течение. Себе я казался таким Большим! В глазах твоих отражался путным.Твердила ты:"Милый, мы слишком спешим." А я пожирал наших встреч минуты. Мне лестно владеть было сердцем и телом твоим. На нервах играть, твоё проверяя терпение. Когда ты прощала меня - убеждался, что я любим. Когда предавал - я твоё отрицал значение! Не верь мне Родная, Я точно не-испра-вим! Ни время, ни опыт меня поменять не смогут. И будучи, самой прекрасной из женщин, любим - Налево меня неустанно ведут дороги.Ты НЕ по карману и НЕ по зубам мне, прости. Тебя подчинить я не смог, а сровняться не в силах. И здесь, где так просто расходятся наши пути, Тебя отпускаю. Спасибо за то, что Любила", - написала она.

На фото Анфиса Чехова позирует совершенно голая, стоя под сенью деревьев рядом с двумя лошадьми. Чехова повернулась спиной к фотографу, продемонстрировав не только плавные изгибы фигуры, но и округлые пышные ягодицы.

Анфиса Чехова / Instagram

Поклонники пришли в восторг от такого фото Анфисы, и завалили ее комплиментами ее формам и фигуре, а также оценили ее стих.

"Фото. извини, стих не читал)", "Хулиганка", "Если фото красивое ,не имеет значения", "Это фото просто огонь. надо бы много таких фоток", - пишут поклонники.

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