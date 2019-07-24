"Я ни с кем не буду делить трон": вышел русский трейлер сериала Екатерина Великая

Екатерина Великая 2019: тизер с русским переводом / скриншот

В новом тизере сериала Екатерина Великая шоуранеры продемонстрировали несколько батальных сцен, которые будут показаны в шоу.

Новый с русским переводом вышел в стиле повествования от имени Екатерины Великой, которая начинает говорить о своей биографии.

"В молодости я мечтала о свободе", - начинает свой рассказ Екатерина Великая в тизере.

При этом на видео демонстрируются батальные сцены, которыми командовала императрица лично, а также моменты из дворцовых интриг.

В отступе демонстрируется момент из предстоящего сериала - Екатеина говорит кому=то поднимая руку: "Знаешь, что я держу в своей руке? Абсолютную власть!".

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Также внимание сконцентрировано на князе Потемкине - ее фаворите, который в сериале как участвует в битвах, так и завоевывает саму Екатерину. Показано, что Екатерина заметила, как он заигрывает с другими.

"Я не буду делить мой трон ни с кем", - заканчивается трейлер фразой.

Екатерина Великая 2019 смотреть онлайн русский трейлер:

Роль Екатерины Великой исполняет Хелен Миррен, а роль потемкина - Джейсон Кларк.

Посмотреть сериал Екатерина Великая можно будет на HBO (США), Sky Atlantic и Now TV (Великобритания, Ирландия и Италия). Sky Atlantic также отвечает за дистрибуцию в Италии, Австрии, Германии и Испании, релиз на территории Канады находится в зоне ответственности Bell Media