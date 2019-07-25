"Она голая!": бывшая Егора Крида взбудоражила пикантным фото с пляжа

Дарья Клюкина / Instagram

Дарья Клюкина, которая выходит замуж за топ-менеджера Газпрома, отдыхает на пляже, и вызывает массовые инфаркты у поклонников своими горячими фото.

Дарья Клюкина сверкнула упругими формами на снимке в купальнике телесного цвета, который она опубликовала в соцсетях.

"Доброе утро, мир!", - написала она под снимком, но больше поклонников заинтересовал ее наряд.

На снимке девушка сидит на низкой лавочке в полуоборота, при этом дмемонстрируя голую спину и упругие ягодицы. Однако на ней был купальник телесного цвета, который полностью сливается по цвет с кожей девушки, и пользователи соцсетей поголовно думали при первом взгляде,что она голая.

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Подписчики поспешили поделиться впечатлениями от такого шикарного эффекта и от красоты Клюкиной.

Дарья Клюкина / Instagram

"Уже хотела подрочить, пригляделесь, а нет, показалось", "Мне одной похоже такой купальник кажется жутким", "Сначала кажется, что голая ", "Я подумала она голая", "Я думаю, вроде не подписана на Одинцову. В тебе, малышка, столько секса, меня бес попутал", "я одна сначала подумала что она голая? А так, фигура красивая)", "Такой красивый купальник", - пишут поклонники.

Напомним, 1 февраля Дарья Клюкина объявила о скорой свадьбе с топ-менеджером Газпрома. До этого она стала победительницей шоу Холостяк с Егором Кридом, но просила певца вскоре после финала. До попадания на шоу девушка училась в университете и пробовала себя в роли модели. Она родом из свердловской области. Мама - преподаватель фортепиано, а папа- военный.