"Попку видно": Тина Кароль задрала на пляже мини-платье

Тина Кароль показала белые трусики под платьем, которое она попыталась снять на пляже.
Украинская певица Тина Кароль сделала пикантное фото на пляже, заставив сердца поклонников биться чаще.
Певица года Тина Кароль опубликовала в Instagram фото в крошечном черном платье, под которое надела только трусики.
Певица не стала подписывать фото, но поклонникам и так хватило того, зрелища, что открылось под платьем Кароль.
На фото она поднимает вверх подол своего платья, демонстрируя под ним белые трусики.
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При этом под платьем сразу заметно, что верхней части комбинации на Тине нет - под бретельками не видно следов лифчика, а форма груди намекает на отсутствие белья.
Засмотревшиеся на ножки и попу Тины Кароль подписчики поспешили забросать ее комплиментами.
"Попку видно, это что то новое)", "Фу, трусы видно... попсовая фотка для 15-летних девочек", "Тина! А! ты чё?! всё ж видно! (продолжай, мне нравится)", "Ойойой. шо за секс?", "А трусы обязательно должны быть видны?", "кому как мне нравятся глаза и грудь", - пишут подписчики Тины Кароль.
Напомним, Тина Кароль летом 2019 взяла в привычку каждый день радовать поклонников довольно пикантными фото на пляже и в постели, подогревая интерес не только к своему творчеству, но и к внешности.