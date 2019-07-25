"Попку видно": Тина Кароль задрала на пляже мини-платье

Тина Кароль показала всем свои трусы/ Instagram

Украинская певица Тина Кароль сделала пикантное фото на пляже, заставив сердца поклонников биться чаще.

Певица года Тина Кароль опубликовала в Instagram фото в крошечном черном платье, под которое надела только трусики.

Певица не стала подписывать фото, но поклонникам и так хватило того, зрелища, что открылось под платьем Кароль.

На фото она поднимает вверх подол своего платья, демонстрируя под ним белые трусики.

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При этом под платьем сразу заметно, что верхней части комбинации на Тине нет - под бретельками не видно следов лифчика, а форма груди намекает на отсутствие белья.

Засмотревшиеся на ножки и попу Тины Кароль подписчики поспешили забросать ее комплиментами.

Тина Кароль / Instagram

"Попку видно, это что то новое)", "Фу, трусы видно... попсовая фотка для 15-летних девочек", "Тина! А! ты чё?! всё ж видно! (продолжай, мне нравится)", "Ойойой. шо за секс?", "А трусы обязательно должны быть видны?", "кому как мне нравятся глаза и грудь", - пишут подписчики Тины Кароль.

Напомним, Тина Кароль летом 2019 взяла в привычку каждый день радовать поклонников довольно пикантными фото на пляже и в постели, подогревая интерес не только к своему творчеству, но и к внешности.