"Если жопа – так жопа!": Ксения Собчак не удержала бирюзовое бикини, вылезая из воды

24 июля 2019, 21:33

Ведущая сверкнула незагоревшей пятой точкой.

Ксения Собчак
Ксения Собчак попыталась похвастаться фигурой, но лишь опозорилась / instagram.com/xenia_sobchak

Известная российская светская львица/телеведущая Ксения Собчак продолжила перепалку с лидером Ленинграда Сергеем Шнуровым, в особой манере продемонстрировав свою попу.

На своей странице в  Instagram ведущая написала стихотворение под названием КОКС, адресованное Шнурову, и показала ролик – ответ. На видео у звезды под саундтрек программы Что? Где? Когда? едва не слетает бирюзовое бикини,  оголяя верхнюю часть ее ягодиц, демонстрируя незагорелые "булки".

Собчак в купальнике вызвала настоящую истерику в сети: кто-то восхитился ее формами: "Круто! Ксюша, ты умна", "Типо ты ссать хотела на него?", "Красотка, креативненько. И как всегда талантливо". А кто-то вовсе возмутился тому, что трусы почти сползли: "Некрасивая голая жопа в мокрых растянутых трусах, под стать кандидату в президенты", "И в конце пернула", "Вода из трусов, как будто писька выплюнула".

КОКС* для ШНУРОВА (методическое пособие)

Для галантнейшего кавалера,

Мачо в маечке-алкоголичке,

Мотя, Боня и прочая Лера

Написали в стихах методичку.

Ну, писать-то они не умеют,

И Собчак, их начальница, – тоже.

Богомолов писал, он – умнее,

Он всегда глупым дурам поможет!

Ну, Сережа, пора тебе в школу

Агрессивного стихосложенья:

Надо выписать в столбик глаголы,

В них – основа основ униженья.

Пососи карандаш, если трудно…

"Пососать!" – вот глагольчик отменный!

Он подходит и к шутке паскудной,

И к гнилым новостям про измены.

Перейдем к существительным. Серый,

Не копируй Крылова с Эзопом,

Пусть язык будет жестким и нервным:

Хуй – так хуй! Если жопа – так жопа!

Всех мужей и любовников – в кучу!

Можно, кстати, добавить детишек,

Пусть помучатся бабы получше

После всех своих бабских делишек!

Если в драку зовут – пишешь: "Занят!"

Ведь не ссут же красавцы с экрана,

А красиво стреляют глазами

Из-под кепки со словом "охрана".

Ты там мускулом гордо играешь?

Есть прием эффективней и проще:

Полный рот говнеца набираешь

И плюешь в них с неистовой мощью! 

Да, потом на "Боярде" воняет

И налет на зубах дорогущих,

Но зато как стишок унижает

Проституток и телеведущих!

*Как Отвечать Ксении Собчак

Ранее Ксения Собчак встала горой за оскорбленного Путина.

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Ксения Собчак Сергей Шнуров
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