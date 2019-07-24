"Если жопа – так жопа!": Ксения Собчак не удержала бирюзовое бикини, вылезая из воды

Ведущая сверкнула незагоревшей пятой точкой.
Известная российская светская львица/телеведущая Ксения Собчак продолжила перепалку с лидером Ленинграда Сергеем Шнуровым, в особой манере продемонстрировав свою попу.
На своей странице в Instagram ведущая написала стихотворение под названием КОКС, адресованное Шнурову, и показала ролик – ответ. На видео у звезды под саундтрек программы Что? Где? Когда? едва не слетает бирюзовое бикини, оголяя верхнюю часть ее ягодиц, демонстрируя незагорелые "булки".
Собчак в купальнике вызвала настоящую истерику в сети: кто-то восхитился ее формами: "Круто! Ксюша, ты умна", "Типо ты ссать хотела на него?", "Красотка, креативненько. И как всегда талантливо". А кто-то вовсе возмутился тому, что трусы почти сползли: "Некрасивая голая жопа в мокрых растянутых трусах, под стать кандидату в президенты", "И в конце пернула", "Вода из трусов, как будто писька выплюнула".
КОКС* для ШНУРОВА (методическое пособие)
Для галантнейшего кавалера,
Мачо в маечке-алкоголичке,
Мотя, Боня и прочая Лера
Написали в стихах методичку.
Ну, писать-то они не умеют,
И Собчак, их начальница, – тоже.
Богомолов писал, он – умнее,
Он всегда глупым дурам поможет!
Ну, Сережа, пора тебе в школу
Агрессивного стихосложенья:
Надо выписать в столбик глаголы,
В них – основа основ униженья.
Пососи карандаш, если трудно…
"Пососать!" – вот глагольчик отменный!
Он подходит и к шутке паскудной,
И к гнилым новостям про измены.
Перейдем к существительным. Серый,
Не копируй Крылова с Эзопом,
Пусть язык будет жестким и нервным:
Хуй – так хуй! Если жопа – так жопа!
Всех мужей и любовников – в кучу!
Можно, кстати, добавить детишек,
Пусть помучатся бабы получше
После всех своих бабских делишек!
Если в драку зовут – пишешь: "Занят!"
Ведь не ссут же красавцы с экрана,
А красиво стреляют глазами
Из-под кепки со словом "охрана".
Ты там мускулом гордо играешь?
Есть прием эффективней и проще:
Полный рот говнеца набираешь
И плюешь в них с неистовой мощью!
Да, потом на "Боярде" воняет
И налет на зубах дорогущих,
Но зато как стишок унижает
Проституток и телеведущих!
*Как Отвечать Ксении Собчак
Ранее Ксения Собчак встала горой за оскорбленного Путина.