"Пожарище!!!": Надя Дорофеева светанула грудью и раззадорила Сеть

Надя Дорофеева сверкнула грудью в маечке / instagram.com/nadyadorofeeva

В Сети осыпали похвалами фотографию солистки группы Время и Стекло Нади Дорофеевой, на которой певица запечатлена в гламурном образе.

Дорофеева в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в белой сексуальной маечке с принтом и в черном лифчике, а также в больших солнцезащитных очках.

На снимке запечатлено отражение исполнительницы в зеркале, и на нем заметна часть ее груди.

Фото расхвалили десятки интернет-пользователей. "Пожарище!!!" — написал trodriguezzz. "Суперская", — считает angels_katyas. "Нереально красивая", — поделилась мнением nadyaxmilk. "Секси бич", — полагает fromvincent.Читайте также"Наконец-то один": Позитив избавился от Дорофеевой

Надя Дорофеева сверкнула грудью в маечке / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева поделилась, что в 2019-м еще ни разу не купалась и поэтому решила дома покрасоваться в купальнике. Певица позировала в красном купальнике с рюшками, которые едва прикрывали ее грудь.