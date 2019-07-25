"Без обручалки": Настя Каменских похвасталась интимным фото из ванной

Настя Каменских позировала в ванной в белье / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских (выступает под псевдоним NK) похвасталась селфи из ванной, на котором запечатлена в нижнем белье и без обручального кольца.

Каменских поделилась интимным фото в Instagram, а также раскрыла, как проходит ее день.

Исполнительница показала снимок в белом лифчике и в белых трусиках и сообщила, что ее день расписан.

"…Люблю просыпаться в 6 утра и начинать день со спорта… В работу я включаюсь сразу же после тренировки…", — написала певица.

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Снимок Каменских за 2 часа собрал более 170 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей, в частности, юзеры поинтересовались, где ее обручалка.

"Кольцо???" — спросила alla_k5. "Сладкая девочка", — написал kerimovefser506. "У Насти отличная фигурка", — считает al_eksandr9620.

Настя Каменских позировала в ванной в белье / instagram.com/kamenskux

Ранее СМИ писали, что Настя Каменских и ее бывший коллега по группе Потап и Настя — певец и продюсер Алексей Потапенко, расписались в октябре 2018 года. Напомним, свадьба Каменских и Потапенко прошла в мае 2019-го.