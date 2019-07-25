"Говноеды конченные и опять НТВ обоср*лись": в Сети разделали под орех российский ответ сериалу Чернобыль от НВО

Кадр из сериала Чернобыль (НТВ)

В интернет выложили видеоролик-трейлер сериала, снятого в России по заказу телеканала НТВ, и посвященного катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года.

Сюжет подается создателями так: "Украинцам из местного отделения КГБ СССР становится известно, что иностранные спецслужбы интересуются Чернобыльской атомной электростанцией. Для того, чтобы отыскать в пределах Припяти матерого сотрудника ЦРУ США Альберта Ленца (роль Дмитрия Ульянова), которого подозревают в шпионаже, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев (роль Игоря Петренко)".

Читайте такжеЧернобыль 2019: назвали источники сценария сериалаКроме того, в сериале снялись Елена Яковлева (прославившаяся благодаря сериалу Каменская), Надежда Михалкова (старшая дочь одиозного режиссера) и Александр Ильин (известный по роли туповатого медика Лобанова из сериала Интерны).

Трейлер НТВ-шного сериала Чернобылт вызвал шквал с цунами негодования (по состоянию на 13.40 - более 8,3 тысячи дизлайков) среди пользователей Сети:

"Опять НТВ обоср*лись - да что же такое"; "Так ребята, нужно срочно ответить западу.Бюджет три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали", " Ахахахаха, конченные у*баны, не выпускайте это на экраны телевизоров, я вас прошу - пять лайков", "Кто эти говноеды - режиссер и актеры?", "Если бы Россия снимала сериал про Фреди Крюгера у них все равно получилась бы х*рня про пиздострадания баб и семейные проблемы", - особо не стеснялись они.

Напомним, весной нынешнего года легендарный американский кабельный телеканал НВО выпустил в эфир мини-сериал Чернобыль, посвященный катастрофе на ЧАЭС. Он имел громаднейший успех как у критики, так и у публики и сейчас входит в топ лучших сериалов всех времен и народов по версии популярнейшего кинопортала Imdb. Главные роли в Чернобыле исполнили Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис и Эмили Уотсон. В Украине сериал был показан на телеканале 1+1.