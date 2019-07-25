Ирина Федишин показала шикарную грудь на отпускном фото

Ирина Федишин / facebook.com/iryna.fedyshyn.7

Известная украинская поп-певица Ирина Федишин поделилась пикантными отпускными фото со своими фанатами.

На первом снимке, опубликованном в соцсети Instagram, исполнительница позирует на фоне пейзажей в Хорватии. Облачена Федишин в красный купальник. На втором снимке-селфи певица засветила пышный бюст, туго обтянутый тканью.

"Мы остановились в Шибенике, и нам здесь так все понравилась, что уже и не хотим никуда ехать дальше. Но наша семья очень любит приключения! Поэтому ... буду дальше изучать все красивые места этой страны", − написала Федишин.

Напомним, ранее Ирина Федишин спела на передовой для бойцов ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе. До этого она поразила фанатов архивным фото, на котором она с рыжими волосами и в удобных тренировочных штанах.