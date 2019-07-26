"Как у бабки": Каменских в рабочей позе показала все

26 июля 2019, 09:18

Пока Настя Каменских собирала вещи, и нагнулась к чемодану, Потап поспешил воспользоваться случаем, и запечатлел этот момент для истории.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских уже не в позе собачки, а в настоящей рабочей позе продемонстрировала Потапу незабываемый вид сзади, который он поспешил запечатлеть напамять, а заодно слить в Instagram.

После того, как Потапа опубликовал снимок глубокой ночью, поклонники не только были шокированы, но и посоветовали ему срочно бежать от гнева Каменских, когда она обнаружить такие художества.

"Время паковать багаж, женушка", - подписал фото Потап, отметив в подписи Настю Каменских.

Хотя она пока что не отреагировала на фото, это значит, что фанаты глубоко ошиблись, считая, что девушка еще не в курсе, что муж выставил на всеобщее обозрение.

На снимке Каменских сложилась пополам, складывая какие-то вещи в чемодан на полу. Но, видимо, обнаружив рядом Потапа, решила попозировать, и раздвинув ноги, продемонстрировала не только букву "П", но, и все в том, месте, где ногам суждено природой сходится.  Каменских наклонилась вперед настолько, что ее голову видно в зазоре между ногами.

Поклонники приняли шутку благосклонно, однако, были и те, кто раскритиковал такое творчество.

Настя Каменских
Настя Каменских в рабочей позе / Instagram

"Дырочку, которую фокает сфотал", "И это круто! Нафиг комплексы! Прям все, с*ка, богини обосрали фото! Красотка. И муж гордится попой жены", "Буква П", Беги, Потап, беги", "Фу, я не думала, что у нее такой зад галимый, она и так полновата, но розвал у нее - это п*здец", "Стиль собачки?", "Ух, как пельмешек у Насти выделяется. Отличное фото", "Отличная буква "П" для аббревиатуры "ПТП"", " Как не красиво, это пипец!", "Подкова, на счастье", "Следующий хит будет попа, как у Насти", "Удали фото", "П*зда, как у бабки", "Обожаю твое творчество", - пишут поклонники.

К слову, сам Потап уже использовал фото по назначению - действительно сделав из него аббревиатуру ПТП

Как известно, Настя и Потап устроили пышную свадьбу 23 мая 2019, после продолжительных слухов о романе, который они не подтверждали.

Однако, на днях появилась информация, что расписались Потап и Каменских еще осенью 2018.

Напомним, накануне, в день начала фестиваля Жара в Баку, Настя Каменских поспешила опубликовать фото в одном белье в ванной, чем вызвала восторг фанатов, которые тут же сравнили ее с Ким Кардашьян, у которой есть абсолютно идентичный снимок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Потап и Настя Настя Каменских Потап жара
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:05
По 500 литров за раз: служащие Укрзализныци воровали топливо с тепловозов
11:04
Украинская рулетка в медицинских учреждениях мнение
10:58
Дорогой Коболев: глава Нафтогаза обходится государству в 1000 раз дороже, чем Зеленский
10:57
Яремчук оформил дубль за Гент в Лиге Европы
10:55
"Грудь сделала": Ани Лорак без белья не удержала грудь в прозрачном платье
10:52
"Из-под пола вышло подполье": в Одессе осквернили памятник в честь Героев Небесной сотни
10:47
"Киньте его в яму к крысам!": под Киевом задержали еще одного педофила
10:26
СБУ обязали расследовать возможный захват власти Порошенко Видео
10:04
Подсчет окончен: ЦИК обработала 100% протоколов Видео
09:59
Украинский дипломат рассказал о "хорватском сценарии" освобождения Донбасса Видео
09:51
Добро пожаловать в Зомбиленд 2019: дата выхода и официальный трейлер Видео
09:48
Россия устроила провокации в Азовском море - штаб ООС Видео
09:30
"Два дебила - это сила": скандальный "черт" Годунок решил засудить Зеленского Видео
09:22
Продавил голову и зарезал: хладнокровно убили 19-летнюю девушку в лесу под Днепром
09:18
"Как у бабки": Каменских в рабочей позе показала все Видео
08:55
"Украинской речи не слышно было": моряки танкера Neyma рассказали подробности задержания Видео
08:50
Пролетела тысячу километров: Иран испытал баллистическую ракету Шахаб-3
08:29
Псих в шлепках напал с ножом на посетителей кафе в Киеве Фото Видео
08:28
Атака на кортеж Порошенко: адвокат экс-президента увидел руку России Видео
08:25
РеЗЕрвация для Медведчука, или почему альянс Слуги народа с ОПЗЖ будет катастрофой мнение
07:51
Задержание танкера Neyma: российские моряки прибыли в Москву Видео
07:25
Рынок земли, медицина и пенсии: в Слуге народа рассказали о ключевых реформах в Украине Видео
07:15
Владимир Фесенко: В новой Раде на Зеленского и его фракцию будут "гавкать" со всех фронтов: и Медведчук, и Порошенко
06:57
Трио подрывников Украины: как Кремль будет расшатывать Украину мнение
06:54
Гетто и изоляция: как Зеленский непринужденно опустил Медведчука и сорвал реванш мнение
06:22
День Владимира 2019: когда и как отмечают и что подарить Вове Видео
05:58
Климатический апокалипсис: эксперты нашли доказательства, что Нибиру жарит Землю Видео
05:30
Тепла осталось мало: синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августе Видео
05:01
Сексолог назвала серьезные угрозы от просмотра порно
04:15
Когда и как Украина празднует День торговли 2019: что важно помнить
04:02
"Достойная замена Гаврилюку": в Сети "разделали под орех" будущего нардепа Видео
03:38
"Барыги из Укроборонпрома": Тука рассказал о контрабанде из РФ запчастей для военной техники Видео
02:42
Медики назвали топ-5 причин, почему секс полезен для здоровья
02:31
"Полигон готовьте": у Порошенко ответили нападавшему на кортеж ветерану Азова Видео
02:17
Ученые назвали группу крови долгожителей
01:52
Эксперт спрогнозировал политическую судьбу Ляшко
01:49
"Су-, су-, судебных": Кличко оконфузился во время телеэфира Видео
01:08
Ни стыда, ни совести: пара занялась сексом прямо в парке на траве - опубликовано видео 18+
00:26
Креативные и прикольные поздравления с Днем сисадмина 2019 Фото
00:03
В СБУ назвали причины освобождения моряков с танкера РФ Видео
25 июля, четверг
23:52
Лига Европы. Заря разобралась с Будучностью
23:50
Лига Европы. Будучность - Заря - 1:3: видео трансляция матча, подробности матча
23:42
"Я хотел отомстить": ветеран Азова указал причину нападения на кортеж Порошенко Видео
23:20
Львов будет принимать матчи Александрии в еврокубках
22:56
Журналист пояснил, в чем ГБР подозревает Порошенко Видео
22:33
В России озвучили ультиматум Украине по задержанному танкеру Видео
22:32
Матиас отказался от гонорара за бой против Максима Дадашева
22:01
В России рассказали о состоянии задержанных СБУ моряков Видео
21:58
В Киеве полуголый мужчина на ходу сиганул из скорой помощи: опубликовано видео Видео
21:22
Разожгла огонь фантазий: Порнозвезда показала прелести для фанатов в откровенном белье Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять