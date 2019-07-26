"П*зда, как у бабки": Каменских в рабочей позе показала все

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских уже не в позе собачки, а в настоящей рабочей позе продемонстрировала Потапу незабываемый вид сзади, который он поспешил запечатлеть напамять, а заодно слить в Instagram.

После того, как Потапа опубликовал снимок глубокой ночью, поклонники не только были шокированы, но и посоветовали ему срочно бежать от гнева Каменских, когда она обнаружить такие художества.

"Время паковать багаж, женушка", - подписал фото Потап, отметив в подписи Настю Каменских.

Хотя она пока что не отреагировала на фото, это значит, что фанаты глубоко ошиблись, считая, что девушка еще не в курсе, что муж выставил на всеобщее обозрение.

На снимке Каменских сложилась пополам, складывая какие-то вещи в чемодан на полу. Но, видимо, обнаружив рядом Потапа, решила попозировать, и раздвинув ноги, продемонстрировала не только букву "П", но, и все в том, месте, где ногам суждено природой сходится.

Настя Каменских в рабочей позе / Instagram

"Дырочку, которую фокает сфотал", "И это круто! Нафиг комплексы! Прям все, с*ка, богини обосрали фото! Красотка. И муж гордится попой жены", "Буква П", Беги, Потап, беги", "Фу, я не думала, что у нее такой зад галимый, она и так полновата, но розвал у нее - это п*здец", "Стиль собачки?", "Ух, как пельмешек у Насти выделяется. Отличное фото", "Отличная буква "П" для аббревиатуры "ПТП"", " Как не красиво, это пипец!", "Подкова, на счастье", "Следующий хит будет попа, как у Насти", "Удали фото", "П*зда, как у бабки", "Обожаю твое творчество", - пишут поклонники.

К слову, сам Потап уже использовал фото по назначению - действительно сделав из него аббревиатуру ПТП

Как известно, Настя и Потап устроили пышную свадьбу 23 мая 2019, после продолжительных слухов о романе, который они не подтверждали.

Однако, на днях появилась информация, что расписались Потап и Каменских еще осенью 2018.

Напомним, накануне, в день начала фестиваля Жара в Баку, Настя Каменских поспешила опубликовать фото в одном белье в ванной, чем вызвала восторг фанатов, которые тут же сравнили ее с Ким Кардашьян, у которой есть абсолютно идентичный снимок.