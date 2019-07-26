"Грудь сделала": Ани Лорак без белья не удержала грудь в прозрачном платье

Ани Лорак прибыла на фестиваль Жара 2019, чтобы продемонстрировать силиконовую грудь, которая выпадает из слишком маленького для певицы платья.
Сбежавшая в Россию Ани Лорак, посетила финансируемый из госбюджета РФ фестиваль Жара-2019 в Баку, и примерила для красной дорожки очень неоднозначное платье, из которого чуть не выпала грудь.
На новом фото Ани Лорак, продемонстрировала такую огромную грудь, что она не только чуть не выпала и тугого наряда, но навела поклонников на мысль о том, что там слишком много силикона.
Ани Лорак никак не стала подписывать фото, только тегнув модельера своего наряда.
Платье поклонники окрестили свадебным - роль сыграл цвет и фасон наряда - с корсетом и полупрозрачно-белое.
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Причем, особое внимание на себя обратила ее грудь, которая выглядела так, будто вот-вот выпадет, и будто платье меньше размера на 2.
Кроме типичных комплиментов и признаний в любви, подписчики обеспокоились такой внешностью певицы.
"Классные сиськи", "Она грудь сделала?", "Сиси накачала и типо такая крутая", "Да, платье ничего. Платье, как тюль, а верх можно повыше, а то бюст вылетит", "Перекачали и очень неудачно", "Кто модельер?", "Она грудь сделала?", "Кукла", "Что с грудью?", "Мячи какие-то в корсете", "Что с грудью? Переборщила - видно же", "Ну, просто куколка", - пишут в комментариях.
До этого Настя Каменских вызвала фурор странной позой для собирания чемодана на Жара-фест 2019, которую поспешил запечатлеть Потап и выложить в сеть.