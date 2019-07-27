Порнозвезда лукаво и развратно засветилась на откровенных фото

Аврора Сноу (Aurora Snow) — псевдоним Ребекки Клэр Кенсингтон, прославившейся в США как порноактриса и порнорежиссер.

Несмотря на то, что Ребекка родилась в штате Калифорния, городе Санта-Мария, выросла она в Англии, в городе Ноттингем.Но сразу окончания средней школы, еще 16-летней, перебралась в Нью-Йорк, где взяла псевдоним Аврора Сноу от героинь известных сказок — принцессы Авроры и Белоснежки. Через три года девушка дебютировала в порно. Работе в этой индустрии она отдала более 16 лет. За это время Сноу снялась в 779 и 14 сняла как режиссер.

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