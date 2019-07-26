"Алла сторожит своего питона": Галкин с Пугачевой на диванчике раззадорили фанатов

Алла Пугачева / соцсети

Ведущий Максим Галкин опубликовал в сети новое фото с женой Аллой Пугачевой, которое насмешило фанатов.

Максим Галкин и Алла Пугачева на новом фото валяются на диванчике в обнимку, и Галкин прикрыл срамные места простынкой.

Галкин не подписывал снимок, оставляя пространство для поклонников выбрать название самим, и они поспешили наверстать.

Пугачева возлежит с Галкиным на диванчике, они все обложенные подушками, и молодой мужинек судорожно пытается натянуть на себя простыню, которой хватает только ло причинного места. при этом, неусыпные фанаты проследили за взглядом Примы, и накропали сотни комментариев с приколами из-за этого.

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Алла Пугачева и Максим Галкин / Instagram

К слову, позируют Галкин и Пугачева все еще в Юрмале - так что остается гадать - гостят они и дальше у Вайкуле, или отправились в дом, который недавно там приобрели.

"Алла сторожит своего питона , чтоб не ускользнул", "Лёгкая интимность не помешает", "Максим прикрыл восторг", "Какие шкодные коленки у Макса....", "А вот и конец в кадр попал)))", "Не рука явно не там должна лежать!", - пишут поклонники.

Напомним, несколько дней назад Пугачева "немножечко" "наклюкалась", и на видео назвала Максима Галкина Концом.