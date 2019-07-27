"Сиськи вываливаются": Бузова в купальнике развлеклась в бассейне

Оля Бузова развлеклась у бассейна/ Instagram

33-летняя Оля Бузова разбила коленку, целую ночь танцевала и порвала шорты, но утром уже нашла силы отправиться купать в бассейн в откровенном купальнике.

Бузова опубликовала в Instagram несколькол фото, на которых она позирует в купальнике с открытой спиной и боками, но получила дозу хейта в комментариях.

"Водицы много не бывает. Перед вторым днём фестиваля, немного поплавала и покаталась с горок. У меня фотки красивые, хотите посмотреть лайф, идите к Супер. Там я не втягиваю живот. Хоть бы предупреждали", - пишет Бузова.

К слову, певица преувеличивает - ни одного неприятного фото в Instagram Super не появилось, как и ни одного фото, где в принципе видно живот Бузовой.

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"После бессонной ночи открытия фестиваля Жара в Баку к полудню "выжившие" на афтепати начали собираться у бассейна, чтобы понежиться на солнце перед очередным концертом. Главный хедлайнер вчерашней вечеринки Ольга Бузова вернулась домой под утро (как и большинство артистов), а через несколько часов уже каталась с горки в "звездном" отеле неподалеку от концертной площадки. Судя по тому, как Оля позировала у бассейна для своего пиар-менеджера, фестиваль для нее проходит исключительно по кайфу", - написали Super.

На фото видно, как старается Бузова оттопырить то зад, то грудь, чтобы вызвать фурор в соцсетях, но поклонники, пошарив по фото Бузовой, и фото Супер, больше внимания обратили на ее ноги, на которых обнаружили несоответствия.

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"Порядочных девушек на таких фото - сиськи вываливаются... а тут... даже мячики для пинг-понга не выпадут...(((", "Ахахахаахах Оль мы все знаем что ты плоская ,не стоит так выпячивать фотошопить жопу", "Пошла посмотреть невтянутый живот и не нашла", "Что с пальцами на ногеееее", "у нее такие страшные пальцы на ногах", "Не смешите, не в Голивуд, а на помойку", - пишуь под фото Бузовой.

Ранее Бузова поскользнулась и покалечилась на сцене, о чем сняла сторис, а потом отправилась в клуб тусить всю ночь.