"Вибратор где?": голая Королева сверкнула грудью в ванной

27 июля 2019, 10:31

Наташа Королева решила не тратить время в пустую, и добить фанатов интимными фото прямо на фестивале в Баку, полностью раздевшись.

Наташа Королева
Наташа Королева снова снялась голой / Instagram

Певица Наташа Королева решила, что сняться голой в ванне с пенкой будет в самый раз, если нужно поддать жару на фестивале в Азербайджане.

Королева отметила свое присутствие на фестивале Жара 2019 пикантным фото, которое вызвало живейший интерес у поклонников.

Под фото она поставила только теги - Жара, Баку и релакс.

На снимке Королева кайфует в ванной с легкой пенкой, выставив из воды левое коленко в то время пока сжимает ноги, и прикрыв одной рукой грудь. На фото видно, что уже на уровне живота вода и пена заканчиваются, так что бюст Королевой реально в зоне риска.

Наташа Королева
Наташа Королева / Instagram

Но больше всего поклонники обратили внимание на ее едкий желтый маникюр, который очень хорошо проглядывается в ванной.

"Натаха! Сама себе нравишься?", Красивый загар!", "Sexi xoxo", "А где вибратор?", "Класный цвет ногтей!!!", "Ну, точно жара", "Шикарное фото. Мой кумир", "Я тебя люблю", "Шик навылет", "Хочу такой же релакс, сейчас пойду в ванную", "Вау", "Наташа, где лицо?", "А где пост с жопой делся?", "Наташа, а чего без лица?", - пишут в комментариях.

Ранее Королева заинтриговала народ, когда показала свои большие дырки для обнимашек.

А полностью она раздевалась, когда Свтлана Лобода украла фото у американской блогерши. Тогда Наташа Королева разделать полностью и повторила позу американки, опозорив Лободу по самое "нихочу".

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Наташа Королева новости шоу бизнеса
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