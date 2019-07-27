Линси Лохан без трусов бесстыдно показала грудь

Линдси Лохан / Instagram

Линдси Лохан, которая в 2016 году решила изучать ислам, не особо следует законам о женском теле, и только за последний месяц уже третий раз обнажается.

На новом фото в Istagram Линдси позирует в невообразимо-футуристическом платье, которое она почти сняла с себя.

Актриса опубликовала снимок, на котором позирует в прозрачном серебристом платье, и который подписала "Моя поза".

Она позирует на кровати, наполовину становясь на коленки и повернувшись правым боком и спиной к зрителям. При этом платье она расстегнули и оно частично упало с ее плеч, обнажив спину и грудь.

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Линдси при этом согнула ногу и выпятила попу, так что в прорезях по бокам платья видно, что она не только лифчик под него не надела, но и трусики также.

Линдси Лохан / Instagram

Возможно, поклонники забросали бы ее комплиментами, и оценили полувывалившуюся грудь, и фокус с бельем, но девушка закрыла у себя комментарии.

Линдси Лохан / Instagram

Линдси Лохан / Instagram

Напомним, Линдси Лохан - звезда фильмов Дрянные девчонки, Поцелуй на удачу, Отпуск по обмену, и другим. Нов 2007 году из-за нескольких ДТП на время приостановила карьеру, и не смогла вернуться в "Высшую лигу" - после этого она снималась в средненьких фильмах, которые не принесли ей особой популярности.