Дочь Потапа топлес показала себя в зеркале

Наташа Горовая / Instagram

Дочь бывшей жены Потапа Наташа Горовая занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, поэтому всегда может похвастаться шикарной внешностью.

В своем Instagram девушка опубликовала селфи в зеркале, на котором демонстрирует прическу, но заодно на нем видно, что она позирует топлес.

"Кудряшка Сью", - подписала снимок девушка.

На фото она делает селфи в зеркале в ванной - она уложила волосы, и они стали волнистыми, и действительно немного кудрявыми. Обычно она предпочитает носить прямые локоны.

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Но кроме прически девушка продемонстрировала одну и своих тату - на руке и плече, а также отсутствие белья - телефон в зеркале прикрыл ее грудь, но видно, что она топлес.

Наташа Горовая / скриншот

В Stories не видно комментариев, но никто не сомневается, что друзья и поклонники Наташи успели завалить ее комплиментами и расспросить о прическе и татуировках.

К слову, совсем недавно она похвасталась своими успехами с тренировок и продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

Наташа Горовая / Instagram

Ранее Попап сфотографировал свою молодую жену Настю Каменских, пока она наклонилась складывать чемодан, и засветил на весь мир ее пятую точку.