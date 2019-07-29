"Какая красивая попа!": Тина Кароль покорила фанатов изгибами тела в откровенном наряде

29 июля 2019, 04:13

Певица свергла наповал поклонников новым сексуальным фото.

Тина Кароль
Тина Кароль побаловала фанатов новым фото / Instagram

Украинская певица Тина Кароль свела с ума поклонников своим фото, на котором элегантно подчеркнуты сексуальные изгибы певицы.

Певица года Тина Кароль опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в профиль сидя в черном откровенном наряде: высоких трусах, которые оголяют часть ее ягодиц, и коротком топе.

На фото видно, что артистка не надела нижнего бюстгальтер, и продемонстрировала свои округлые "персики".

34-летняя звезда обладает завидной фигурой, а ее поклонники не скупились на комплименты, восхищаясь аппетитными формами Кароль.

"Очень красивый изгиб тела", "Ходячая эстетика", "Какие персики!", "Какая красивая попа", "Отличная попочка!", "Я просто офигеваю от фигуры, просто огонь", "Это невероятно. Какая грация, и изящная, "вкусная" красота", "Ах, какая прелесть!", - писали фанаты.

Тина Кароль
Тина Кароль вызвала ажиотаж в сети новым фото / instagram/tina_karol

Ранее Тина Кароль задрала на пляже мини-платье и засветила ягодицы.

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Тина Кароль
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