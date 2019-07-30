"Перевозбудилась": пышная грудь Наташи Королевой едва удержалась в тесном кожаном корсете

Наташа Королева едва удержала грудь в смелом корсете / instagram/koroleva__ru

Украинская певица Наташа Королева, которая перебралась в Россию и строит свою карьеру там, вызвала бурную реакцию в сети своим нарядом на фестивале Жара, который проходит в Баку.

46-летняя голая звезда ранее сверкнула грудью в ванной, а вот на сцену вышла в не менее откровенном образе: кожаном корсете, который едва сдерживал ее грудь, которая так и норовила вырваться с тесного плена. Образ дополнили черные мини-шорты, неоновый пиджак и туфли под цвет салатового маникюра.

"Рисковый наряд. Они чуть не выпрыгнули", - написал vassechka777, получив неожиданный ответ от певицы: "О да, мои две сестры перевозбудились от жаркого приема бакинской публики, все норовили посмотреть на всех!".

Наташа Королева похвасталась формами в облегающем наряде / instagram/koroleva__ru

Другие же фанаты обратили внимание на стройные ноги певицы, засыпав ее комплиментами.

Наташа Королева выбрала откровенный наряд для выхода на сцену / instagram/koroleva__ru

"Ах какие стройные, красивые ножки", "Кукла неотразимая", "Самая классная на жаре это наша Наташа! Так классно станцевала под песню", "Королева красотка конечно, ну ножки самые красивые, это факт!!", "Какая же ва лучезарная! Восхищаюсь вами! С годами только краше!", - писали поклонники.

Ранее Наташа Королева заинтриговала народ, когда показала свои большие дырки для обнимашек.