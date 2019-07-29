"Аж слюни текут": Оля Полякова взбудоражила фанатов сексуальными фото с отдыха

Оля Полякова отправилась на отдых с семьей / instagram/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова с семьей отправилась отдыхать в теплые края, и показала горячие фото в купальнике.

Устроила фотосессию певице ее старшая дочь Маша. На снимках Суперблондинка предстала без макияжа в круглых солнцезащитных очках и в черном купальнике с необычными вырезами.

Пляжный наряд выгодно подчеркнул точеную фигуру певицы, продемонстрировав ее потрясающе узкую талию и округлые бедра во всей красе.

"У меня отпуск! Ураааааа!", - сообщила поклонникам радостная певица.

Поклонники не стеснялись заваливать Олю комплиментами, восхищаясь ее трудолюбию и завидуя ее супругу.

"Оля, ты супер, фигурка огонь", "Красота необыкновенная! Как можно быть такой красивой и классной?!", "Опять голые фотографии в ленте будут! Ждем!", "Какая сексуальная", "Слишком сексуальна", "Очеееень шикарная фигура! Как же повезло вашему мужу", "У меня аж слюни текут", "Это ж как нужно над собой работать, пахать. Просто восторг!", - восхищенно писали поклонники.

Оля Полякова показала сексуальные фото с отдыха / instagram/polyakovamusic

35-летняя Оля Полякова дала жару, показав фигуру в купальнике / instagram/polyakovamusic

Ранее голая Оля Полякова состарила себя в FaceApp.