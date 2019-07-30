"Мастурбирует на Раммштайн": у Лободы без белья разъехались ноги перед Линдеманном

30 июля 2019, 10:26

Светлана Лобода опубликовала интимное фото в одном полотенце рядом с Тиллем Линдеманном.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода уже какое-то время крутит роман с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, которого уволокла на первое свидание еще на фестивале Жара в Баку. Иногда в сети всплывают весьма пикантные подробности о паре, например, до сих пор не утихают обсуждения отцовства ее дочки Тильды - имя уж слишком говорящее.

На новом фото в Instagram Светлана Лобода в одном полотенце без белья показала Тиллю, что у нее между ног.

Сначала Лобода подписала фото, что не смогла прикупить билеты на концерт Rammstein, но когда в сети появились фото и видео, где она в косухе тусит в ВИП-ложе, девушка оставила фото без подписи.

На снимке она сидит в ванной в одном полотенце, широко расставив ноги перед журналом, на обложке которого изображен Тилль Линдеманн.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Поклонники заметили, что полотенце едва прикрывает ее ягодицы, и поспешили поскорей оценить подобную позу Лободы, а также выразить предположения, что журнальный Линдеменн там мог бы увидеть.

"Интересно что он там увидел)))", "Посыл не понятен)) она срать хотела на него ? Или глядя на фото- эффект клизмы? Не поняла, чесслово", "Че это за смысл фото? Унитаз, раздвинутые ноги, Линденман на полу валяется. Надо было тогда его живьём туда положить", "Это когда у тебя запоры? Смотришь на картину и облегчает))", "мастурбирует на Раммштайн", "Говорят у неё ребёнок от Тилля )", "Стыд позор для певицы", "Любовь зла, полюбишь и Линдеманна", - пишут в комментариях.

Ранее  в сети нашли фотодоказательства "интересного" положения певицы Ани Лорак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Светлана Лобода группа Rammstein Тилль Линдеманн новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:10
"Делала, что хотела": муж бросил Лолиту после 9 лет брака
11:09
Ушел из жизни чемпион Олимпиады в Мельбурне
11:05
Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг: главные изменения
11:03
В третий раз в истории: средняя зарплата украинцев достигла 400 долларов
11:00
Холопы взбунтовались: около 40% россиян желают, чтобы Путин убрался из Кремля
11:00
Розпочався чат із головою Національного експертно-будівельного альянсу України Віктором Лещинським
10:40
"Фейки и некомпетентность": Супрун ответила Радуцкому на "особенности лечения у представителей разных рас" Видео
10:34
РФ перекрыла четверть Черного моря и заблокировала морское сообщение между четырьмя странами
10:26
"Мастурбирует на Раммштайн": у Лободы без белья разъехались ноги перед Линдеманном
10:26
В поисках дна: курс доллара достиг минимума впервые за несколько лет
10:06
Западные СМИ объяснили, почему США должны постоянно запугивать Россию
09:51
Аваков припечатал Порошенко: "Лжет – как дышит, но по беспределу его кончать нельзя" Видео
09:43
Зек-садист подобрался вплотную к детям Кейт Миддлтон
09:35
В Сенате США Россию предложили додушить более жесткими санкциями Видео
09:28
В российском МИД расплевались ядом по поводу идеи Киева по созданию русскоязычного канала
09:09
Віталій Кулик: Якщо команда Зеленського не скористається отриманим карт-бланшем, вона "спалить" себе швидше, ніж Ющенко і Порошенко
08:59
В команде Зеленского рассказали, как Украина планирует возвращать аннексированный Крым
08:53
Порошенко рассказал, как в ГБР "сливают" данные по уголовным делам Видео
08:33
"Он уже загнулся": в РФ захлебываются желчью из-за планов Украины по созданию русскоязычного канала Видео
08:27
Как украинцы брезгливо выкинули из власти вороватый ширпотреб мнение
08:25
Кива унесся в мечтах по поводу исчезновения Украины Видео
07:55
Рейдерство и давление на суд: СМИ рассказали о новом деле против Порошенко Видео
07:48
Вертолеты, пересчет голосов и "труп врага Пашинского" - чем закончатся выборы на 64-ом округе
07:26
Чего боится Кремль, или Главные заблуждения Украины о России мнение
07:20
Помпео рассказал, что поможет завершить конфликт на Донбассе Видео
06:53
В топку старые элиты: почему вокруг Зеленского сплотилась вся Украина мнение
06:39
"Чай с молоком" - новый модный цвет волос: кому подходит, как окрашивать Фото
06:22
Маринованные помидоры быстрые: самый простой и вкусный рецепт Фото Видео
06:01
Сексологи рассказали, как справиться с зависимостью от просмотра порно
05:39
Черви-людоеды с Нибиру пошли войной на Крым - уфологи
05:22
Диетолог раскрыла важные правила потребления чая Видео
05:04
Психологи выяснили, почему у людей периодически исчезает секс в браке
04:57
Ученые вывели безвредную форму похудения: проще некуда
04:39
СМИ назвали кандидата на должность посла Украины в США
04:23
Посол США поведал, что насоветовал Зеленскому перед его встречей с Трампом
04:14
Меркель смотрела сериал Слуга народа: Климкин раскрыл тайну бундесмамы
03:46
"Перевозбудилась": пышная грудь Наташи Королевой едва удержалась в тесном кожаном корсете Видео
03:21
Секс в будущем: популярная порностудия придумала "капсулу времени" для интима
03:03
Жесткий критик России уходит с поста главы Нацразведки США
02:42
"Раковая опухоль": Эксперт оценил опасность от предоставления Донбассу особого статуса
02:08
На Донетчине члены окружной комиссии исчезли вместе с избирательной документацией
01:46
На Днепропетровщине хулиганы избили полицейского
01:20
2+2 и УНИАН ТВ будут транслировать матчи Украинской Премьер-лиги 2019
00:51
Кровавая бойня в США: копы прихлопнули стрелка Видео
00:34
Поздравления с Днем ангела Марины 2019 – красивые картинки и не только Фото
00:09
Международный день дружбы 2019 – поздравления и открытки Фото
00:00
"Отравление Ющенко": Матиос узнал ключевой факт Видео
29 июля, понедельник
23:30
"Появился фонтан": в Сети сообщили о серьезной аварии в Киеве, опубликовано видео Видео
23:00
Диетолог "убила" миф о фруктовых смузи Видео
22:30
"Был секс": Артем Милевский рассказал, как его "подцепила" Тина Канделаки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять