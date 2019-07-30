"Мастурбирует на Раммштайн": у Лободы без белья разъехались ноги перед Линдеманном

Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода уже какое-то время крутит роман с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, которого уволокла на первое свидание еще на фестивале Жара в Баку. Иногда в сети всплывают весьма пикантные подробности о паре, например, до сих пор не утихают обсуждения отцовства ее дочки Тильды - имя уж слишком говорящее.

На новом фото в Instagram Светлана Лобода в одном полотенце без белья показала Тиллю, что у нее между ног.

Сначала Лобода подписала фото, что не смогла прикупить билеты на концерт Rammstein, но когда в сети появились фото и видео, где она в косухе тусит в ВИП-ложе, девушка оставила фото без подписи.

На снимке она сидит в ванной в одном полотенце, широко расставив ноги перед журналом, на обложке которого изображен Тилль Линдеманн.

Светлана Лобода / Instagram

Поклонники заметили, что полотенце едва прикрывает ее ягодицы, и поспешили поскорей оценить подобную позу Лободы, а также выразить предположения, что журнальный Линдеменн там мог бы увидеть.

"Интересно что он там увидел)))", "Посыл не понятен)) она срать хотела на него ? Или глядя на фото- эффект клизмы? Не поняла, чесслово", "Че это за смысл фото? Унитаз, раздвинутые ноги, Линденман на полу валяется. Надо было тогда его живьём туда положить", "Это когда у тебя запоры? Смотришь на картину и облегчает))", "мастурбирует на Раммштайн", "Говорят у неё ребёнок от Тилля )", "Стыд позор для певицы", "Любовь зла, полюбишь и Линдеманна", - пишут в комментариях.

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