Голую Полякову отхлестали в бане

Оля Полякова / Instagram

Певица Оля Полякова, которая также была и тренером на Лиге Смеха, а теперь стала судьей Х-Фактора на СТБ, поделилась очень горячими видео в своем Instagram.

Оля Полякова показала свои голые грудь и попу в бане.

Певица записала видео в строрис, на котором мужчина в бане от душ хлещет ее по спине, попе и ногам пучком веток, а певица поворачивает довольную голову.

На другом видео она голая плавает в речке или озере возле бани, демонстрируя шикарный бюст во время ныряния.

Как оказалось, в баню Полякова ходила с мужем и дочкой Машей. Во время плавания оказалось, что голую Полякову снимает ее дочка Маша, которую певица просила не уходить.

Оля Полякова / скриншот

"Маруська, не уходи!", - просит Полякова.

"Почему?" - ответила Маша за кадром.

"Я боюсь, что меня какая-то большая рыба утянет", - отвевает певица.

"А чем я тебе смогу помочь?", - резонно спросила Мария.

"Ну, я не знаю, папу позовешь. Будешь кричать - папа, папа, иди поржем, как маму большая рыба утаскивает!", - посоветовала Полякова.

Оля Полякова /скриншот

Оля Полякова / скриншот

При этом за несколько сторис она успела засветить огромный бюст, который не удалось скрыть под водой. Также и в бане - Поляковой не удалось спрятать ни объемную грудь, ни ягодицы и ноги, которые удачно снял оператор.

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